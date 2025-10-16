В Кузбассе сняли на видео редкое природное явление — «ледяные блины»

Также необычное природное явление в настоящее время могут наблюдать и жители Подмосковья. Речь идёт об осенней миграции птиц. Как отмечает министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, этот процесс — не просто перелёт с севера на юг, а часть сложной системы, от которой зависит экологическое равновесие.