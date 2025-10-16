Ричмонд
Врач назвала первые признаки дефицита витаминов

Врач Хачмафова: нетипичная усталость свидетельствует о дефиците витаминов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Нетипичная усталость, нарушения сна и повышенная восприимчивость к простудным заболеваниям могут свидетельствовать о дефиците витаминов, рассказала РИА Новости заведующая филиалом «Октябрьская» Красногорской больницы, врач-терапевт Нафисет Хачмафова.

«Первый признак дефицита витаминов — нетипичная усталость. К примеру, вы выполняете тот же объем работ в офисе, но сил с каждым разом все меньше, а настроение все хуже. Также могут возникать раздражительность, нарушения сна и повышенная восприимчивость к простудным заболеваниям», — сказала Хачмафова.

Отдельно врач выделила признаки нехватки определенных витаминов. Так, по словам Хачмафовой, недостаток витамина A приводит к сухости кожи и глаз, трещинам на губах и в уголках рта. Недостаток витамина группы В может стать причиной выпадения волос, ломкости ногтей и дерматита.

«Кроме того, бледность кожи, слабость, одышка при небольшой нагрузке — сигналы к восполнению фолиевой кислоты и витамина B12, в обратном случае — анемия. Снижение физической выносливости, боли в мышцах и суставах, перепады настроения, нарушения сна могут возникнуть при дефиците витамина D в организме», — добавила Хачмафова.