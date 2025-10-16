Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще два российских аэропорта временно закрыли прием и выпуск рейсов

Два международных аэропорта в России временно прекратили отправку и прием рейсов. Об этом сообщили в Росавиации.

В двух российских аэропортах ввели план «Ковер».

Два международных аэропорта в России временно прекратили отправку и прием рейсов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт САМАРА (Курумоч), САРАТОВ (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил представитель ведомства Артем Кореняко в telegram-канале.

Ранее аэропорт Курумоч в Самаре уже вводил аналогичные ограничения на взлет и посадку самолетов для обеспечения безопасности полетов. Такие меры применяются при возникновении угроз или необходимости дополнительного контроля воздушного пространства.