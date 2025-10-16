Экстремально холодная погода установилась на юге Сибири и Дальнем Востоке

Ранее Life.ru рассказал, что ошибки на этапе первого снега могут обернуться затопленным домом, треснувшими трубами и даже пожарами весной. В первую очередь для подготовки к зиме необходимо полностью слить воду из всех наружных систем: поливочных шлангов, уличных кранов и систем автоматического полива, также не стоит забывать и о внутренней системе водоснабжения.