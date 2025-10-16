Ричмонд
Экстремально холодная погода установилась на юге Сибири и Дальнем Востоке

В южных регионах Сибири и на Дальнем Востоке температура достигла −16 градусов, показатели экстремально ниже климатической нормы. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Источник: Life.ru

В Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях зафиксировано понижение до −12 градусов — на 6−8 градусов ниже обычных значений. В Туве и Хакасии температура держится около −10, в Иркутской области — −15…−16. В Забайкалье, Бурятии и Амурской области отмечены такие же значения — около −15 градусов.

На севере Сибири, включая Таймыр и север Якутии, теплее обычного на 4−6 градусов. Ночью там −10…−12, днём около −1…−2.

Ранее Life.ru рассказал, что ошибки на этапе первого снега могут обернуться затопленным домом, треснувшими трубами и даже пожарами весной. В первую очередь для подготовки к зиме необходимо полностью слить воду из всех наружных систем: поливочных шлангов, уличных кранов и систем автоматического полива, также не стоит забывать и о внутренней системе водоснабжения.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

