Умерла Пенелопа Милфорд, американская актриса, прославившаяся благодаря роли в оскароносном фильме 1978 года «Возвращение домой». Об этом сообщает издание Variety.
«Американская актриса театра и кино Пенелопа Милфорд, номинированная на премию “Оскар” за лучшую женскую роль второго плана в 1979 году за свою работу в фильме Хэла Эшби “Возвращение домой”, скончалась в Согертисе, штат Нью-Йорк», — сообщает издание.
Известно, что артистка ушла в возрасте 77 лет. Причины смерти пока не раскрываются.
Между тем, из жизни ушел американский музыкант Томми Прайс, американский рок-музыкант. Ему было 68 лет, сообщает портал NME, смерть артиста также подтвердила его жена в соцсетях. Отмечается, что мужчина скончался 10 октября 2025 года, по какой причине — неизвестно.