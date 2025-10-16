Умерла Пенелопа Милфорд, американская актриса

Между тем, из жизни ушел американский музыкант Томми Прайс, американский рок-музыкант. Ему было 68 лет, сообщает портал NME, смерть артиста также подтвердила его жена в соцсетях. Отмечается, что мужчина скончался 10 октября 2025 года, по какой причине — неизвестно.