Пользователи со всего мира сообщили о сбоях в YouTube

Массовые сбои в работе крупных интернет-сервисов фиксируются не впервые: ранее пользователи из разных регионов России уже жаловались на доступ к таким платформам, как Steam, Roblox и Twitch. Тогда, по данным Downdetector, также отмечались перебои в работе популярных приложений и невозможность входа в аккаунты. Эксперты связывали это с техническими трудностями и изменениями в работе зарубежных компаний на российском рынке.