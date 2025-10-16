Миршаймер: никакое оружие не поможет ВСУ переломить ситуацию

Никакое вооружение не поможет украинской стороне переломить ход боевых действий в свою пользу, заявил Джон Миршаймер.
Профессор из Соединённых Штатов уточнил, что Вооружённые силы Украины проигрывают.
«Всё понятно: русские побеждают на поле боя. Если вы посмотрите на баланс сил, он будет на стороне РФ с большим перевесом», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала журналиста Пирса Моргана.
Профессор Чикагского университета отметил, что все высказывания на тему возможной передачи ВСУ американских ракет Tomahawk являются спекуляциями. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп должен осознавать, что эта поставка ничего не изменит.
«Вспомните, как мы дали им HIMARS, мы дали им F-16 — это всё должно было стать палочкой-выручалочкой, но ничего из этого не сработало», — заявил Миршаймер.
Ранее Трамп заявил, что в будущем он примет решение о том, одобрит ли просьбы украинской стороны о поставках дальнобойного вооружения.