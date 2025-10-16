Ричмонд
На Украине полиция задержала за насилие боевиков «Азова»

Задержанные лица незаконно лишали людей свободы, вымогали деньги и отбирали имущество.

Источник: Аргументы и факты

Украинские полицейские задержали в Тернопольской области по меньшей мере семерых военнослужащих ВСУ, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».

Речь идет о представителях 3-й отдельной штурмовой бригады, в которую набирают представителей националистического формирования «Азов»*. Полиция отмечает, что задержанные незаконно лишали людей свободы, вымогали деньги, отбирали имущество, применяли насилие и пытки.

По данным журналистов, указанные лица напали на одного из действующих украинских военных, который находился на лечении. Они силой вывезли мужчину в неизвестном направлении и избили. Боевики угрожали ему оружием и вымогали 50 тысяч гривен.

Против другого мужчины они применили слезоточивый газ. Представители формирования ВСУ вывезли его за город и заставили бежать перед их машиной. 3-я штурмовая бригада подтвердила в социальных сетях факт задержания своих военнослужащих.

Подразделение заявило, что «открыто к сотрудничеству с правоохранительными органами».

Напомним, в декабре сотрудники Государственного бюро Украины задержали командира 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ полковника Олега Побережнюка по делу об издевательствах над украинскими военными. По версии ведомства, комбриг бездействовал, зная, что старший лейтенант, сын начальника штаба этого формирования, издевался над солдатами.

* Террористическая и экстремистская организация, запрещённая на территории России.