На Украине полиция задержала за насилие боевиков «Азова»

Украинские полицейские задержали в Тернопольской области по меньшей мере семерых военнослужащих ВСУ, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».
Речь идет о представителях 3-й отдельной штурмовой бригады, в которую набирают представителей националистического формирования «Азов»*. Полиция отмечает, что задержанные незаконно лишали людей свободы, вымогали деньги, отбирали имущество, применяли насилие и пытки.
По данным журналистов, указанные лица напали на одного из действующих украинских военных, который находился на лечении. Они силой вывезли мужчину в неизвестном направлении и избили. Боевики угрожали ему оружием и вымогали 50 тысяч гривен.
Против другого мужчины они применили слезоточивый газ. Представители формирования ВСУ вывезли его за город и заставили бежать перед их машиной. 3-я штурмовая бригада подтвердила в социальных сетях факт задержания своих военнослужащих.
Подразделение заявило, что «открыто к сотрудничеству с правоохранительными органами».
Напомним, в декабре сотрудники Государственного бюро Украины задержали командира 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ полковника Олега Побережнюка по делу об издевательствах над украинскими военными. По версии ведомства, комбриг бездействовал, зная, что старший лейтенант, сын начальника штаба этого формирования, издевался над солдатами.
* Террористическая и экстремистская организация, запрещённая на территории России.