Эксперт рассказала, как продлить себе праздники в ноябре

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Россияне могут взять отпуск в период с 5 по 7 ноября или на 1-е число, чтобы увеличить продолжительность отдыха на День народного единства (2−4 ноября), рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.
«Благодаря празднику 4 ноября у россиян образуются три выходных дня подряд: 2, 3 и 4 ноября. Таким образом, взяв отпуск на три дня — с 5 по 7 ноября — можно продлить отдых до восьми дней, а взяв отпуск 1 ноября, можно отдохнуть четыре дня без перерыва», — сказала Санина.
Она уточнила, что этот вариант подходит для россиян, для которых финансовая выгода не является приоритетом, поскольку ноябрь является невыгодным для отпуска месяцем.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 федерального закона “О днях воинской славы (победных днях) России” от 29 декабря 2004 года.