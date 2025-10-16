Эксперт рассказала, как продлить себе праздники в ноябре

«Благодаря празднику 4 ноября у россиян образуются три выходных дня подряд: 2, 3 и 4 ноября. Таким образом, взяв отпуск на три дня — с 5 по 7 ноября — можно продлить отдых до восьми дней, а взяв отпуск 1 ноября, можно отдохнуть четыре дня без перерыва», — сказала Санина.