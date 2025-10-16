Доцент Осянин предупредил владельцев жилья о двойных платежах в квитанциях

Двойные начисления в платежках ЖКУ — не редкость.
Жители России нередко сталкиваются с двойными начислениями в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги. Об этом агентству «Прайм» сообщил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин 16 октября. По его словам, дублирующие платежи чаще всего появляются при смене управляющей компании: прежний обслуживающий дом подрядчик продолжает выставлять счета, несмотря на переход объекта к новому управленцу.
Как пояснил эксперт, подобные накладки возникают из-за несвоевременного обновления информационных систем или недостаточной координации между организациями. «Это приводит к тому, что собственники получают два комплекта квитанций за идентичные услуги. Подобная ситуация обычно объясняется несвоевременным обновлением информационных баз или недостаточной координацией между участниками процесса», — рассказал Осянин.
По словам специалиста, отдельные управляющие компании используют и другие механизмы для увеличения суммы в платежке. Так, распространена практика искусственного дробления единой услуги на несколько позиций: например, уборка общедомовых помещений может одновременно учитываться как часть общих расходов и как отдельная строка. В некоторых случаях в квитанции могут появляться даже услуги, которых в реальности не оказывается. Эксперт советует внимательно проверять платежные документы и при обнаружении сомнительных начислений обращаться за разъяснениями в свою управляющую организацию.