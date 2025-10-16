Доцент Осянин предупредил владельцев жилья о двойных платежах в квитанциях

По словам специалиста, отдельные управляющие компании используют и другие механизмы для увеличения суммы в платежке. Так, распространена практика искусственного дробления единой услуги на несколько позиций: например, уборка общедомовых помещений может одновременно учитываться как часть общих расходов и как отдельная строка. В некоторых случаях в квитанции могут появляться даже услуги, которых в реальности не оказывается. Эксперт советует внимательно проверять платежные документы и при обнаружении сомнительных начислений обращаться за разъяснениями в свою управляющую организацию.