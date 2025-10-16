Ричмонд
В Хабаровске закипит Царская уха с форелью, краснопёркой и кетой

Три тысячи литров ухи сварят на площади Ленина 4 ноября.

Источник: Bing

В Хабаровском крае началась подготовка к Фестивалю Русской кухни (0+), который пройдёт 4 ноября в День народного единства, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

На площади имени Ленина собираются сварить три тысячи литров Царской ухи — ароматной, наваристой и полностью из местных продуктов.

Как сообщили в региональном министерстве промышленности и торговли, для ухи потребуется внушительное количество ингредиентов: картофеля, лука, специй и, конечно, свежей рыбы. В бульон добавят касатку, карася, краснопёрку, сазана, кету, судака и форель — всё, что добывается и выращивается в Хабаровском крае.

«Форель выращиваем на чистой артезианской воде, без химии и антибиотиков, — рассказал представитель компании Пётр Глазков. — Рыба достигает веса до двух килограммов и поступает в торговые сети и рестораны края».

В приготовлении блюда примут участие семь шеф-поваров хабаровских ресторанов и сто студентов торгово-экономического техникума. К процессу подключатся и местные производители, которые обеспечат поставку и подготовку ингредиентов.

Организаторы отмечают, что фестиваль станет площадкой для знакомства с продуктами региона и современными интерпретациями русской кухни.

Праздничная программа не ограничится одним днём: жителей ждут дегустации, мастер-классы, тематические лекции и активности для всей семьи. А в социальных сетях министерства уже публикуются авторские рецепты хабаровских шефов — блюда, которые вдохновлены традициями русского застолья.