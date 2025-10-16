В Хабаровске закипит Царская уха с форелью, краснопёркой и кетой

В Хабаровском крае началась подготовка к Фестивалю Русской кухни (0+), который пройдёт 4 ноября в День народного единства, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
На площади имени Ленина собираются сварить три тысячи литров Царской ухи — ароматной, наваристой и полностью из местных продуктов.
Как сообщили в региональном министерстве промышленности и торговли, для ухи потребуется внушительное количество ингредиентов: картофеля, лука, специй и, конечно, свежей рыбы. В бульон добавят касатку, карася, краснопёрку, сазана, кету, судака и форель — всё, что добывается и выращивается в Хабаровском крае.
«Форель выращиваем на чистой артезианской воде, без химии и антибиотиков, — рассказал представитель компании Пётр Глазков. — Рыба достигает веса до двух килограммов и поступает в торговые сети и рестораны края».
В приготовлении блюда примут участие семь шеф-поваров хабаровских ресторанов и сто студентов торгово-экономического техникума. К процессу подключатся и местные производители, которые обеспечат поставку и подготовку ингредиентов.
Организаторы отмечают, что фестиваль станет площадкой для знакомства с продуктами региона и современными интерпретациями русской кухни.
Праздничная программа не ограничится одним днём: жителей ждут дегустации, мастер-классы, тематические лекции и активности для всей семьи. А в социальных сетях министерства уже публикуются авторские рецепты хабаровских шефов — блюда, которые вдохновлены традициями русского застолья.