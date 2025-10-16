Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД: Сведения о погибших в ДТП с автобусом в Приамурье не подтвердились

В Приамурье опрокинулся автобус с 48 пассажирами 16 октября.

Источник: Комсомольская правда

Автобус с 48 пассажирами в Амурской области опрокинулся после столкновения с легковым автомобилем, однако информация о погибших не подтверждается. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

«Информация о погибших не подтверждается, следите за новостями. ДТП произошло в Свободненском районе, автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем, из-за чего опрокинулся», — отметили в пресс-службе.

По данным Госавтоинспекции, автобус принадлежит одному из местных предприятий. На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы и следственно-оперативная группа МО МВД России «Свободненский».

Ранее в Telegram-канале областного УМВД появилась информация о двух погибших пассажирах в результате данного ДТП. Также известно, что начальник областной Госавтоинспекции и представители других служб уже выехали на место происшествия.