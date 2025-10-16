МВД: Сведения о погибших в ДТП с автобусом в Приамурье не подтвердились

Автобус с 48 пассажирами в Амурской области опрокинулся после столкновения с легковым автомобилем, однако информация о погибших не подтверждается. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Амурской области.
«Информация о погибших не подтверждается, следите за новостями. ДТП произошло в Свободненском районе, автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем, из-за чего опрокинулся», — отметили в пресс-службе.
По данным Госавтоинспекции, автобус принадлежит одному из местных предприятий. На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы и следственно-оперативная группа МО МВД России «Свободненский».
Ранее в Telegram-канале областного УМВД появилась информация о двух погибших пассажирах в результате данного ДТП. Также известно, что начальник областной Госавтоинспекции и представители других служб уже выехали на место происшествия.