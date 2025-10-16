Эксперт раскрыла, как продлить себе праздники в ноябре

Санина объяснила, почему такие возможности появляются именно в этом году. «Благодаря празднику 4 ноября у россиян образуются три выходных дня подряд: 2, 3 и 4 ноября. Таким образом, взяв отпуск на три дня — с 5 по 7 ноября — можно продлить отдых до восьми дней, а взяв отпуск 1 ноября, можно отдохнуть четыре дня без перерыва», — отметила представитель сервиса «Работа.ру» в разговоре с РИА Новости. Она подчеркнула, что подобный график отпуска может подойти не всем, поскольку ноябрь считается невыгодным с финансовой точки зрения месяцем для отдыха.