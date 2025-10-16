Вооруженные силы России успешно уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Bradley с помощью FPV-дрона на Красноармейском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил командир подразделения Южного военного округа с позывным Отчим.
По словам Отчима, обнаружение вражеской техники, в том числе американского транспортера MaxxPro, осуществляется с помощью беспилотников DJI Mavic. Далее, по выявленным координатам, выдвигается FPV-дрон, который и поражает цель.
Командир подчеркнул, что использование беспилотников значительно повышает эффективность обнаружения и уничтожения противника, одновременно снижая риски для российских военнослужащих, передает РИА Новости.
Штурмовик группировки войск «Восток» с позывным «Линза» при форсировании реки в Днепропетровской области попал под обстрел вражеского FPV-дрона и просидел полчаса под водой, дыша через стебель камыша. В результате военнослужащий получил контузию уха, а также ранил ногу и ступню. При этом часть его группы продолжила уничтожать украинских боевиков.