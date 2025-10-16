Приморцев всё чаще пугают фейками

Одним из заметных трендов этого года стало массовое появление в российском Интернете поддельных документов, похожих на официальные распоряжения региональных властей. По данным автономной некоммерческой организации «Диалог Регионы», за девять месяцев выявлено 182 уникальных фейка, среди которых 2 — в Приморье, и почти 30 тысяч их копий. Такой всплеск активности обсудят эксперты на форуме «Диалог о фейках 3.0», который пройдёт 29 октября в Москве.
Приморский край стал одним из ярких примеров распространения фейковых постановлений, когда в августе в рунете появился липовый документ о введении ограничений на продажу топлива. Согласно этой подделке, заправляться могли бы лишь местные жители по паспорту или временной регистрации. Документ изобиловал грубыми ошибками вроде отсутствия знаков препинания, нелогичными формулировками, а также неправильной аббревиатурой. На самом деле причиной временных трудностей с поставками топлива летом стал массовый приток туристов. Уже через неделю регион получил дополнительную технику, и проблема была стабилизирована.
Чаще всего поддельные документы создаются на тему политики, социально-бюджетных мер в контексте СВО и здравоохранения, а распространяются они в большей степени через «предложки» Telegram-каналов и сообщества социальных сетей, но нередко злоумышленники используют также электронную почту.
«Telegram предоставляет широкую аудиторию, высокую скорость распространения и анонимность, что делает этот мессенджер предпочтительным для дезинформаторов. Электронная почта, в свою очередь, используется для таргетированных рассылок с целью максимального охвата или создания иллюзии официального оповещения», —отмечает начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков.
Опасность таких поддельных материалов в том, что распознать их становится всё сложнее. Оформление поддельных документов выглядит убедительно, а неподготовленные граждане часто принимают их за подлинники. Вопросы выявления и предотвращения подобных угроз станут ключевыми темами обсуждений на московском форуме «Диалог о фейках 3.0», в котором будут участвовать более двух тысяч представителей власти, журналистов и специалистов по информационной безопасности из 80 стран.