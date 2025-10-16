Приморцев всё чаще пугают фейками

Приморский край стал одним из ярких примеров распространения фейковых постановлений, когда в августе в рунете появился липовый документ о введении ограничений на продажу топлива. Согласно этой подделке, заправляться могли бы лишь местные жители по паспорту или временной регистрации. Документ изобиловал грубыми ошибками вроде отсутствия знаков препинания, нелогичными формулировками, а также неправильной аббревиатурой. На самом деле причиной временных трудностей с поставками топлива летом стал массовый приток туристов. Уже через неделю регион получил дополнительную технику, и проблема была стабилизирована.