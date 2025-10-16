Томограф с искусственным интеллектом запустил в работу резидент ТОР «Хабаровск»

ХАБАРОВСК, 16 октября. AmurMedia. Компания «Эр Энд Эм Медицинский центр», которая принадлежит и управляется АО «РЖД Медицина», ввела в работу новую модель магнитно-резонансного томографа (МРТ) экспертного класса. «Эр Энд Эм Медицинский центр» является резидентом территории опережающего развития «Хабаровск», и покупка нового оборудования стала возможной в том числе за счет средств, которые удалось сэкономить на налоговых льготах для резидентов ТОР, сообщает пресс-служба АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».
Проект развития медицинского центра на ТОР реализуется по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ): при ее поддержке уже создано свыше 140 рабочих мест. Объем частных инвестиций в проект составил около миллиарда рублей.
Новый томограф значительно усилил диагностические возможности центра. Его ускоренные режимы сканирования сокращают время процедуры в 2−4 раза, а улучшенная система снижения шума делает процесс обследования комфортнее для пациентов. Каждый анализ проводят специалисты референс-центра, включая кандидатов медицинских наук, что обеспечивает высокую точность результатов. Аппарат оснащён передовой технологией искусственного интеллекта для получения сверхчётких и детализированных изображений.
«Рассчитываем, что появление в нашем хабаровском центре аппарата МРТ экспертного уровня позволит повысить качество и доступность медицинских услуг для жителей региона», — отметила генеральный директор ООО «Эр Энд Эм Медицинский центр» Анна Тамари.
Она подчеркнула, что центр оборудован всем необходимым для работы в разнообразных направлениях — от лучевой и функциональной диагностики до малоинвазивной хирургии, эндоскопии и комплексных программ обследования (чек-апов) по международным стандартам. При строительстве акцент сделали не только на технике, но и на комфорте пациентов, обеспечивая современный и всесторонний подход к медицинскому обслуживанию.
«Создание и оборудование такого центра показывает, как меры поддержки резидентов ТОР улучшают жизнь в регионе. Компания “Эр Энд Эм Медицинский центр” воплотила крупный инвестиционный проект, предоставив дальневосточникам доступ к услугам мирового уровня и создав новые рабочие места. Мы довольны, что помощь бизнесу на Дальнем Востоке способствует появлению важных социальных объектов, и будем сопровождать проект на всех этапах развития», — поделился заместитель генерального директора КРДВ по сопровождению инвестиционных проектов Сергей Скалий.
Как подчеркнула заместитель министра по инвестиционной деятельности Минэкономразвития Хабаровского края Елена Ромашко, «преференциальные режимы для резидентов ТОР и свободного порта Владивосток востребованы: в регионе реализуется 148 проектов. Наша цель — не только помогать проектам на всех стадиях, но и устранять факторы, влияющие на их работу. Губернатор Дмитрий Демешин поставил задачу не просто снижать административные барьеры для подключения к инфраструктуре, но и создавать благоприятные условия для бизнеса. Вместе с КРДВ мы строим новые инфраструктурные объекты, где резиденты получают готовые площадки для деятельности. Особое внимание уделяется социальным объектам. Современные медицинские центры с импортным и отечественным оборудованием востребованы жителями края. А квалифицированные рабочие места — ключ к привлечению кадров, успешной реализации инициатив и пополнению бюджета налогами. Этот центр как резидент ТОР доказал эффективность преференций и льгот, и мы продолжим развивать такие инструменты поддержки».
Напомним, на ТОР «Хабаровск» инвестиционные проекты реализуют 124 резидента с объемом инвестиций на сумму около 404 млрд рублей, создается 18,3 тысяч рабочих мест. Бизнес уже вложил в экономику региона 339,1 млрд рублей, создал 12,7 тысяч рабочих мест.