Томограф с искусственным интеллектом запустил в работу резидент ТОР «Хабаровск»

Как подчеркнула заместитель министра по инвестиционной деятельности Минэкономразвития Хабаровского края Елена Ромашко, «преференциальные режимы для резидентов ТОР и свободного порта Владивосток востребованы: в регионе реализуется 148 проектов. Наша цель — не только помогать проектам на всех стадиях, но и устранять факторы, влияющие на их работу. Губернатор Дмитрий Демешин поставил задачу не просто снижать административные барьеры для подключения к инфраструктуре, но и создавать благоприятные условия для бизнеса. Вместе с КРДВ мы строим новые инфраструктурные объекты, где резиденты получают готовые площадки для деятельности. Особое внимание уделяется социальным объектам. Современные медицинские центры с импортным и отечественным оборудованием востребованы жителями края. А квалифицированные рабочие места — ключ к привлечению кадров, успешной реализации инициатив и пополнению бюджета налогами. Этот центр как резидент ТОР доказал эффективность преференций и льгот, и мы продолжим развивать такие инструменты поддержки».