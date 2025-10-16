Старение мозга начинается с воспаления: геронтолог назвал тревожные сигналы

Хроническая усталость, плохое настроение и ухудшение памяти могут быть не просто признаками стресса, а симптомами нейровоспаления — процесса, который ускоряет старение мозга. Об этом KP.RU рассказал один из ведущих российских геронтологов, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.
— Около 10% всех клеток головного мозга — это так называемая микроглия. Ее важнейшая задача — иммунный надзор в мозге. Также клетки микроглии участвуют в защитных реакциях, если в нервную ткань попадают чужеродные агенты. Это могут быть возбудители инфекций, различные токсины, тяжелые металлы, органические загрязнители (из воздуха, пищи и т.д.), — объяснил профессор.
Но если микроглия чрезмерно активируется, она начинает вредить сама — нарушает образование связей между нейронами, что приводит к проблемам с памятью и вниманием. При чрезмерной активации иммунных клеток в мозге развивается нейровоспаление.
По словам ученого, постоянное нейровоспаление может запускать цепочку возрастных изменений — от ухудшения концентрации до деменции. Спровоцировать этот процесс способны инфекции (в том числе вирус герпеса, COVID-19 и грипп), хронический стресс и болезни вроде гипертонии и атеросклероза.
Чтобы защитить мозг, Москалев посоветовал укреплять иммунитет, своевременно лечить инфекции, избегать постоянных стрессов и следить за уровнем сахара и давления. Меняя образ жизни, можно реально замедлить старение мозга.