Старение мозга начинается с воспаления: геронтолог назвал тревожные сигналы

— Около 10% всех клеток головного мозга — это так называемая микроглия. Ее важнейшая задача — иммунный надзор в мозге. Также клетки микроглии участвуют в защитных реакциях, если в нервную ткань попадают чужеродные агенты. Это могут быть возбудители инфекций, различные токсины, тяжелые металлы, органические загрязнители (из воздуха, пищи и т.д.), — объяснил профессор.