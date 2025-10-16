Сумма ущерба по делу экс-замглавы минстроя ДНР превысила 4 млрд рублей

Экс-заместитель министра строительства Донецкой Народной Республики Юлия Мерваезова обвиняется следствием в мошенничестве при заключении государственных контрактов на строительство объектов. Согласно материалам уголовного дела, имеющимся в распоряжении РИА Новости, сумма причиненного ущерба превышает четыре миллиарда рублей.
В материалах дела указано, что Мерваезова совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Точная сумма ущерба составляет 4 миллиарда 126 миллионов 234 тысячи 385 рублей 20 копеек.
В 2021—2022 годах Юлия Мерваезова занимала должность директора АО «Военно-строительная компания» (позже переименованного в АО «СибирьПромГрупп»). Следствие считает, что она осуществляла вывод денежных средств при заключении госконтрактов на строительство. В то же время её защита утверждает, что вменяемые преступления происходили не в период её работы в организации, а до и после этого. Уголовное дело также было возбуждено в отношении её предшественника.
