Сумма ущерба по делу экс-замглавы минстроя ДНР превысила 4 млрд рублей

В 2021—2022 годах Юлия Мерваезова занимала должность директора АО «Военно-строительная компания» (позже переименованного в АО «СибирьПромГрупп»). Следствие считает, что она осуществляла вывод денежных средств при заключении госконтрактов на строительство. В то же время её защита утверждает, что вменяемые преступления происходили не в период её работы в организации, а до и после этого. Уголовное дело также было возбуждено в отношении её предшественника.