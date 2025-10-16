Журнал People узнал причину смерти Дайан Китон

Китон родилась в Лос-Анджелесе в 1946 году. Актриса дебютировала в кино в комедии «Любовники и другие незнакомцы» (Lovers and Other Strangers, 1970). Известность пришла к ней после съемок в картине Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» (The Godfather, 1972) и благодаря работам в фильмах Вуди Аллена «Любовь и смерть» (Love and Death, 1975), «Энни Холл» (Annie Hall, 1977). Китон была удостоена премий «Оскар», «Золотой глобус».