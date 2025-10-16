Журнал People узнал причину смерти Дайан Китон

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Американская актриса Дайан Китон умерла от пневмонии. Об этом журналу People сообщила семья актрисы.
«Семья Китон очень благодарна за любовь и поддержку, которую ей оказывали в последние несколько дней. Дайан умерла от пневмонии 11 октября», — говорится в заявлении родственников актрисы.
По сведениям источников People, состояние актрисы «внезапно ухудшилось», ее смерть стала неожиданностью.
Китон родилась в Лос-Анджелесе в 1946 году. Актриса дебютировала в кино в комедии «Любовники и другие незнакомцы» (Lovers and Other Strangers, 1970). Известность пришла к ней после съемок в картине Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» (The Godfather, 1972) и благодаря работам в фильмах Вуди Аллена «Любовь и смерть» (Love and Death, 1975), «Энни Холл» (Annie Hall, 1977). Китон была удостоена премий «Оскар», «Золотой глобус».