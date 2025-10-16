В США заявили о доступе иностранного государства в свои федеральные сети

Иностранное государство получило доступ в федеральные сети США через продукцию технологической компании F5. Об этом заявило Агентство кибербезопасности США (CISA).
«Иностранное государство скомпрометировало системы F5 и похитило данные, включая фрагменты исходного кода BIG-IP и информацию об уязвимостях, что дает ему техническое преимущество для эксплуатации устройств и программного обеспечения F5», — сказано в релизе, опубликованном на сайте ведомства.
В CISA считают, что федеральные сети, использующие устройства и ПО от F5, находятся под угрозой. При этом не называется иностранное государство, которое получило доступ к сетям этим путём.
Недавно хакеры атаковали устройства с программным обеспечением американской компании Cisco, используемые в государственных структурах США.
Ранее часть компьютеров национального управления по ядерной безопасности США подверглась воздействию хакеров в ходе недавней крупномасштабной атаки на Microsoft.