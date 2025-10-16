Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США заявили о доступе иностранного государства в свои федеральные сети

Американское агентство кибербезопасности рассказало об угрозе из-за продукции компании F5.

Источник: Комсомольская правда

Иностранное государство получило доступ в федеральные сети США через продукцию технологической компании F5. Об этом заявило Агентство кибербезопасности США (CISA).

«Иностранное государство скомпрометировало системы F5 и похитило данные, включая фрагменты исходного кода BIG-IP и информацию об уязвимостях, что дает ему техническое преимущество для эксплуатации устройств и программного обеспечения F5», — сказано в релизе, опубликованном на сайте ведомства.

В CISA считают, что федеральные сети, использующие устройства и ПО от F5, находятся под угрозой. При этом не называется иностранное государство, которое получило доступ к сетям этим путём.

Недавно хакеры атаковали устройства с программным обеспечением американской компании Cisco, используемые в государственных структурах США.

Также сообщалось, что была взломана электронная система федеральных судов США: какие данные попали в руки хакеров, читайте здесь на KP.RU.

Ранее часть компьютеров национального управления по ядерной безопасности США подверглась воздействию хакеров в ходе недавней крупномасштабной атаки на Microsoft.