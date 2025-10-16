Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об издевательствах сиделки над пенсионеркой-инвалидом во Владивостоке

Сиделку наняли для пенсионерки родственники, но когда внучка заехала проведать бабушку, то обнаружила старушку в тяжёлом состоянии и со следами побоев на теле. Публикацией заинтересовались в Следственном комитете РФ, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Эдуарду Трубчику возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах расследования, сообщает ИА DEITA.RU.
Для пенсионерки с инвалидностью первой степени семья, проживающая на другом конце страны, наняла сиделку в феврале 2022 года. Никаких тревожных сигналов не поступало, но на этой неделе к старушке приехала внучка и обнаружила, что наёмная работница своих обязанностей не выполняла, более того, она крайне жестоко обращалась с пожилой женщиной: избивала, не обеспечивала едой, питьём и лекарствами, не поддерживала её гигиену. На теле старушки обнаружены следы побоев (на спине и ногах), у неё образовались пролежни, одна рука перестала двигаться, подгузники сиделка лежачей подопечной тоже не меняла.
Кроме того, по словам родственников пенсионерки, сиделка забирала её пенсию, а также сдавала в квартире кровать. Старушка не сообщала родственникам о жестоком обращении и прочих злоупотреблениях сиделки, так как та запугала беспомощную пенсионерку. Сейчас старушку поселили в частный пансионат.
Родственники утверждают, что сиделка сбежала после того, как внучка вызвала полицию. От сотрудников правоохранительных органов, как сообщалось в публикации, на тот момент не поступило никакой обратной связи. Процессуальную проверку начали по статьям 116 (побои) и 158 (кража) УК РФ.
Историей заинтересовалась и прокуратура. Надзорное ведомство проверит все доводы, изложенные в публикации, включая информацию о помещении пенсионерки в частный пансионат Владивостока. В частности, прокуратуру интересует, законна ли деятельность социального учреждения, обеспечивает ли оно достойные и безопасные условия своим постояльцам.