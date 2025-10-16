Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об издевательствах сиделки над пенсионеркой-инвалидом во Владивостоке

Для пенсионерки с инвалидностью первой степени семья, проживающая на другом конце страны, наняла сиделку в феврале 2022 года. Никаких тревожных сигналов не поступало, но на этой неделе к старушке приехала внучка и обнаружила, что наёмная работница своих обязанностей не выполняла, более того, она крайне жестоко обращалась с пожилой женщиной: избивала, не обеспечивала едой, питьём и лекарствами, не поддерживала её гигиену. На теле старушки обнаружены следы побоев (на спине и ногах), у неё образовались пролежни, одна рука перестала двигаться, подгузники сиделка лежачей подопечной тоже не меняла.