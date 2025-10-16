Новая уязвимость Android позволила незаметно красть конфиденциальную информацию

Исследователи из нескольких ведущих американских университетов обнаружили критическую уязвимость в операционной системе Android, которая позволяет злоумышленникам красть конфиденциальную информацию, включая SMS-сообщения и коды подтверждения.
Технология, получившая название Pixnapping, использует аппаратные сторонние каналы для перехвата данных пикселей экрана.
Ученые из Калифорнийского университета (Беркли), Вашингтонского университета, Калифорнийского университета (Сан-Диего) и Университета Карнеги-Меллона выяснили, что вредоносное программное обеспечение может считывать информацию с экрана, измеряя время рендеринга. Несмотря на относительно низкую скорость считывания (от 0,6 до 2,1 пикселя в секунду), этого достаточно для перехвата критически важных данных, таких как коды подтверждения.
Исследователи уведомили Google о найденной проблеме. Компания уже выпустила сентябрьские патчи для Android, исправляющие данную уязвимость, а дополнительное обновление ожидается в декабре, передает издание The Hacker News.
Недавно директор продукта «Защитник» компании МТС Андрей Бийчук рассказал, что мошенники начали красть данные жертв с помощью фейковых аккаунтов на их имена.