Новая уязвимость Android позволила незаметно красть конфиденциальную информацию

Ученые из Калифорнийского университета (Беркли), Вашингтонского университета, Калифорнийского университета (Сан-Диего) и Университета Карнеги-Меллона выяснили, что вредоносное программное обеспечение может считывать информацию с экрана, измеряя время рендеринга. Несмотря на относительно низкую скорость считывания (от 0,6 до 2,1 пикселя в секунду), этого достаточно для перехвата критически важных данных, таких как коды подтверждения.