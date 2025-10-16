Ричмонд
В работе видеохостинга YouTube произошёл масштабный сбой

Жалобы на проблемы с YouTube поступают от пользователей из США, Британии и Японии.

Источник: istockphoto.com

Масштабный сбой в работе видеохостинга YouTube затронул сразу несколько стран, следует из информации на сайте Downdetector, который отслеживает состояние популярных интернет-ресурсов.

Максимальное количество жалоб поступило из США, где с перебоями столкнулись более 330 тысяч пользователей. Сообщения о проблемах также поступают из Британии и Японии.

Больше половины пользователей (около 55 процентов) сталкиваются с трудностями при просмотре видеороликов. Ещё 33 процентов людей жалуются на сбои при подключении к приложению. 12 процентов обращений касаются проблем с открытием сайта YouTube.

Напомним, 7 октября пользователи в России пожаловались на сбой игрового сервиса Steam. На проблемы указывали жители Камчатки, Хабаровского и Пермского краев, Сахалинской и Амурской областей.