Поставки американских ракет Tomahawk Вооружённым сила Украины не смогут повлиять на ход украинского конфликта, заявил полковник ВС Австрии Маркус Райснер.
Он уточнил, что российские военные быстро адаптируются.
«Никакая отдельно взятая система вооружения не сможет решить исход войны. Хотя предыдущие системы, такие как HIMARS, также демонстрировали краткосрочную эффективность, РФ быстро адаптировалась», — сказал Райснер в разговоре с Berliner Zeitung.
Полковник отметил, что украинской стороне следует смириться с тем, что поставки дальнобойных ракет Tomahawk не смогут «переломить» ход конфликта. По его словам, эти поставки лишь станут причиной новой эскалации, которая никому не выгодна.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он примет решение о том, одобрит ли просьбы Украины, касающиеся поставок дальнобойного вооружения.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал возможные поставки Tomahawk Украине фактором, способным нанести серьёзный ущерб перспективам нормализации отношений между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией.