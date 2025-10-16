В Госдуме объяснили короткие майские праздники в 2026 году: почему выходных стало меньше

Майские праздники в 2026 году будут короче из-за продолжительных новогодних каникул. Об этом ТАСС сообщила Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов от «Единой России».
Согласно Трудовому кодексу, в год предусмотрено 14 официальных праздничных дней, но если они выпадают на выходные, их переносят. При этом общее число рабочих дней в 2026 году останется таким же, как и в 2025-м — 247.
«В 2025 году майские праздники были достаточно длительными — дважды по четыре дня. В 2026-м, благодаря удлинённым новогодним каникулам, майские выходные сократятся: к 1 Мая будет три дня отдыха, к 9 Мая также три дня», — пояснила депутат.
Кроме того, россиян в 2026 году ожидают трёхдневные выходные в праздники 23 Февраля и 8 Марта, однако длинных четырёхдневных отдыхов в течение года не будет.
Светлана Бессараб подчеркнула, что большинство россиян поддерживают именно длинные новогодние каникулы, поскольку это единственный период, когда семьи могут отдохнуть вместе, побывать у родственников и совершить путешествия по России и за её пределами.
Ранее сообщалось, что новогодние каникулы 2026 года станут рекордными по длительности — они продлятся 12 дней, превзойдя показатели предыдущих лет. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«Новогодние выходные в этом году и правда будут самыми долгими за очень многие годы. Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было. Мы традиционно в последние годы пытаемся сделать 31 декабря выходным днём с помощью переноса выходных дней», — рассказал министр в беседе с ТАСС.
Он также отметил, что из-за совпадения 3 и 4 января с привычными выходными эти дни будут компенсированы переносом на 9 января текущего года и на 31 декабря 2026 года. Таким образом, россияне получат непрерывный отдых в праздничный период, который превзойдёт по длительности все предыдущие зимние каникулы.
Недавно россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе, которая предстоит в конце октября. За ней последуют три выходных дня в честь Дня народного единства, в начале ноября.