«Амур» на льду «Платинум Арены» на последней минуте выиграл у «Спартака»

Хабаровский «Амур» одержал победу над московским «Спартаком» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ, обыграв соперника со счётом 4:3. В составе победителей по две шайбы забросили Игнат Коротких и Кирилл Слепец, а также одну шайбу — Сергей Дубакин. За «Спартак» отличились Адам Ружичка, Александр Беляев и Лукас Локхарт, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Шайба Локхарта, заброшенная на 58:50, сделала счёт равным. Победный гол за 15 секунд до конца основного времени забил Дубакин и «Амур» впервые за четыре сезона обыграл «Спартак».
— Это был отличный и напряжённый матч. «Спартак» — сильный соперник, который не давал нам расслабиться ни на секунду, — отметил после игры главный тренер «Амура» Александр Гальченюк. — На скамейке и на льду мы чуть упустили контроль, и тут же последовал гол. Они держали нас в напряжении, и сегодня нам повезло чуть больше.
«Амур» выиграл уже третий матч подряд, сейчас у «тигров» 14 очков и они на седьмом месте в Восточной конференции. Завтра «Амур» проведёт поединок против «Лады» из Тольятти, а «Спартак» в этот же день поедет во Владивостоке сыграет с «Адмиралом».