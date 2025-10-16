«Амур» на льду «Платинум Арены» на последней минуте выиграл у «Спартака»

— Это был отличный и напряжённый матч. «Спартак» — сильный соперник, который не давал нам расслабиться ни на секунду, — отметил после игры главный тренер «Амура» Александр Гальченюк. — На скамейке и на льду мы чуть упустили контроль, и тут же последовал гол. Они держали нас в напряжении, и сегодня нам повезло чуть больше.