В Хабаровском крае ужесточили приговор за удар табуреткой

В Хабаровском крае апелляционная инстанция изменила приговор в отношении женщины, ударившей мужа табуретом, — сообщает сообщество судов Хабаровского края.
Ранее её осудили условно на 3 года с испытательным сроком 3 года. По материалам дела, конфликт произошёл в состоянии алкогольного опьянения. Женщина нанесла удар по голове супругу, после чего легла спать рядом. В результате мужчина получил тяжкий вред здоровью и утратил способность самостоятельно ухаживать за собой.
Прокурор добился ужесточения приговора. Теперь женщине назначено реальное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.