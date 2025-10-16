Россиянам рассказали, кому можно передать сим-карту, не опасаясь штрафа

Российское законодательство предусматривает штраф в размере до 50 тыс.рублей за передачу сим-карты посторонним, однако в ряде случаев это действие ненаказуемо. Об исключениях напомнил член комиссии Общественной палаты (ОП) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Так, россияне могут передавать свои «симки» близким родственникам — родителям, детям, супругам, бабушкам, внукам, братьям и сёстрам. Поделиться сим-картой можно и с человеком, который не является родственником, если тому понадобилось позвонить в личных целях.
«Кроме того, на основании постановления правительства РФ гражданин также имеет право передавать свой абонентский номер представителям органов государственной власти и органов местного самоуправления и представителям экстренных оперативных служб при исполнении служебных обязанностей», — сказал Машаров ТАСС.
