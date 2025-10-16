Стала известна причина смерти знаменитой актрисы Дайан Китон

Дайан Китон, родившаяся в Лос-Анджелесе в 1946 году, начала свою кинокарьеру в 1970 году с комедии «Любовники и другие незнакомцы». Широкая известность пришла к ней после роли Кей Адамс-Корлеоне в легендарной картине Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» (1972). Знаковыми в ее карьере стали работы в фильмах Вуди Аллена «Любовь и смерть» (1975) и «Энни Холл» (1977), за которую она была удостоена премий «Оскар» и «Золотой глобус».