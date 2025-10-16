Майские праздники в 2026 году станут короче из-за длинных новогодних каникул

В 2026 году майские праздники в России будут короче по сравнению с предыдущими годами. Причинами сокращения стали длинные новогодние каникулы, а также фиксированное количество праздничных дней в Трудовом кодексе. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Так, в 2026 году россияне будут отдыхать по три дня в начале мая (в честь 1 Мая) и в середине мая (в честь 9 Мая). Общее количество рабочих дней в 2026 году останется таким же, как и в 2025 году — 247.
Депутат отметила, что, несмотря на сокращение майских выходных, россияне будут иметь несколько трехдневных праздников в течение года, включая 23 февраля и 8 Марта. Четырехдневные майские выходные, которые были в 2025 году, в 2026 году не повторятся.
Бессараб также подчеркнула, что большинство россиян поддерживают идею длительных новогодних каникул, так как это позволяет семьям проводить больше времени вместе, путешествовать и полноценно отдыхать.
По подсчетам ТАСС, майские праздники в 2026 году станут самыми короткими за последние восемь лет.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков анонсировал, что новогодние праздники в 2026 году станут самыми продолжительными за много лет и будут длиться 12 дней.