Врач рассказала, как любовь к сладкому оборачивается проблемами с памятью

Кандидат наук Милюхина: из-за сладостей страдает глубина сна и память.

Источник: Комсомольская правда

От сладостей страдает не только фигура, но и мозг. Кандидат медицинских наук Ирина Милюхина, руководитель Научно-клинического центра нейродегенеративных заболеваний и ботулинотерапии Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН, рассказала KP.RU, что чрезмерное употребление сладкого ухудшает качество сна и мешает нормальной работе памяти.

— Китайские исследователи проверяли качество сна сотрудниц кондитерской фабрики. Оказалось, что от сладостей страдает глубина сна. Сокращаются фазы, когда происходит консолидация памяти, — объяснила Милюхина.

По словам эксперта, глубокий сон — ключевой процесс для восстановления мозга. Именно в это время мозг «перекладывает» важную информацию из кратковременной памяти в долговременную. Если этот процесс нарушается, страдает способность запоминать и концентрироваться.

Милюхина также добавила, что в «черный список» продуктов, вредящих мозгу, входят не только сладости, но и алкоголь, а также красное мясо. Чтобы сохранить здоровье нервной системы, врач советует есть шашлык или стейки не чаще пары раз в неделю.