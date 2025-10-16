Умерла американская актриса Пенелопа Милфорд, сыгравшая с Ричардом Гиром

Американская актриса театра и кино Пенелопа Милфорд, которая известна по роли в оскароносном фильме «Возвращение домой», умерла на 78-м году жизни, написала газета Variety со ссылкой на её брата, Дага Милфорда.
«Пенелопа Милфорд… скончалась во вторник в Согертисе, штат Нью-Йорк», — уточнили журналисты.
Отмечается, что причина смерти актрисы пока неизвестна.
Карьера Милфорд началась в 1971 году. В нью-йоркском театре она сыграла вместе с Ричардом Гиром в постановке «Долгое время пришло и долгое время ушло», основанной на жизни музыканта и писателя Ричарда Фарины.
В 1975 году актриса получила номинацию на премию «Драма Деск» за лучшую женскую роль в мюзикле «Шенандоа». В 1979 году Милфорд была номинирована на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана за роль в ленте «Возвращение домой».
Артистка также снималась в картинах «Мейдстоун» (1970), «Валентино» (1977), «Бесконечная любовь» (1981) и «Смертельное влечение» (1988). В 1990-х годах Милфорд преподавала актёрское мастерство в Чикаго и Миннеаполисе.