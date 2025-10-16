Умерла американская актриса Пенелопа Милфорд, сыгравшая с Ричардом Гиром

В 1975 году актриса получила номинацию на премию «Драма Деск» за лучшую женскую роль в мюзикле «Шенандоа». В 1979 году Милфорд была номинирована на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана за роль в ленте «Возвращение домой».