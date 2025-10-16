Ричмонд
«Проявил мужество и героизм»: в Омской области простятся с погибшим на СВО воином

Трагическое известие о павшем в бою Андрее Хелине пришло из Знаменского района.

Источник: Комсомольская правда

В ходе проведения специальной военной операции погиб уроженец Знаменского района Андрей Хелин. Печальное сообщение появилось на странице местной администрации.

«С прискорбием и огромным сожалением сообщаем о том, что 11 июня 2025 года при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на Украине, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк Хелин Андрей Сергеевич, 27.10. 1998 года рождения, уроженец деревни Котовщиково. Андрей навсегда останется в нашей памяти, как человек долга, истинный патриот Родины», — говорится в некрологе.

Прощание с ефрейтором Хелиным Андреем Сергеевичем состоится сегодня, 16 октября, в деревне Котовщиково. Начало митинга в 12.40.

Редакция «КП в Омске» выражает глубокое соболезнование родным и близким Андрея Хелина.