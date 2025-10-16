«Проявил мужество и героизм»: в Омской области простятся с погибшим на СВО воином

«С прискорбием и огромным сожалением сообщаем о том, что 11 июня 2025 года при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на Украине, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк Хелин Андрей Сергеевич, 27.10. 1998 года рождения, уроженец деревни Котовщиково. Андрей навсегда останется в нашей памяти, как человек долга, истинный патриот Родины», — говорится в некрологе.