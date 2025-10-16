В Гидрометцентре обещали Омску аномально тёплый ноябрь

По данным Гидрометцентра России, в ноябре 2025 года температура воздуха в Омске будет выше климатических значений. Сибирь, включая Омскую область, попадает в зону, где ожидается аномально тёплая погода.
Согласно данным карты аномалий средней месячной температуры, температура в нашем регионе будет выше нормы на 1 градус и более.
При этом, согласно прогнозу, октябрь и декабрь для омичей станут, наоборот, слишком холодными. В эти месяцы также прогнозируются аномалии, но уже в сторону похолодания. Температура воздуха будет ниже привычной.