В Гидрометцентре обещали Омску аномально тёплый ноябрь

В ноябре ожидается аномальное отклонение температуры воздуха от нормы. Месяц будет теплее обычного.

Источник: Om1 Омск

По данным Гидрометцентра России, в ноябре 2025 года температура воздуха в Омске будет выше климатических значений. Сибирь, включая Омскую область, попадает в зону, где ожидается аномально тёплая погода.

Согласно данным карты аномалий средней месячной температуры, температура в нашем регионе будет выше нормы на 1 градус и более.

При этом, согласно прогнозу, октябрь и декабрь для омичей станут, наоборот, слишком холодными. В эти месяцы также прогнозируются аномалии, но уже в сторону похолодания. Температура воздуха будет ниже привычной.