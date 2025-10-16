Ричмонд
В аэропорту Самары массово отменяют и задерживают рейсы

В аэропорту Курумоч в ночь на 16 октября задерживаются сразу шесть рейсов, а еще один пришлось полностью отменить. Это связано с временным ограничением на прием и вылет самолетов в аэрогавани Самары. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Курумоч.

Задержки связаны с закрытием неба над городом.

Согласно расписанию, рейсы компаний Southwind, Red Wings, Corendon, Fly Dubai и «России» пришлось задержать. Вылет воздушного судна от перевозчика «Аэрофлот» пришлось полностью отменить. В настоящий момент авиагавань не принимает новые борты из-за угрозы атаки БПЛА. Также есть возможность задержки рейса в Екатеринбург.

Ранее в эту ночь в Пензенской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской и Орловской областях объявлена опасность атаки БПЛА. Также под угрозой оказалась Республика Мордовия. Несколько аэропортов ограничили прием и отпуск воздушных судов. URA.RU следит за информацией в режиме онлайн.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
