Мошенники придумали новую схему: в опасности те, кто ждёт доставку

Аферисты придумали новый способ выманить у жертвы код, при помощи которого можно войти в её личный кабинет и завладеть персональными данными, а потом и деньгами. Они притворяются сотрудниками компаний, которые занимаются доставкой.
Мошенники звонят жертве и сообщают, что её посылка получила повреждение в пути, и предлагают назвать код из смс якобы для переоформления, пишет РИА Новости. Получив код, злоумышленники завладевают персональными данными.
Ранее сайт KP.RU рассказывал, как телефонные мошенники обманывают россиян под видом почтальонов. Существует три самых распространённых сценария.
Тем временем аферисты притворяются сотрудниками Соцфонда. Доверчивые люди могут не только лишиться сбережений, но и стать соучастниками преступления. Рассказываем, как избежать проблем.