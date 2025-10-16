Синдром второй молодости: Почему после 50 лет хочется всё начать заново

Согласно статистике, люди почтенного возраста редко заключают брачные союзы. В среднем на долю пожилых приходится лишь 2% невест и 3,5% женихов, однако в последние это число увеличивается как в России, так и во всём мире. Пожилые люди заключают браки как по рациональным, так и по эмоциональным причинам. Для одних поздний союз кажется более надёжным, чем в молодости, другие могут руководствоваться финансовыми вопросами, стремясь передать имущество конкретным наследникам. Подробнее по теме — в материале Life.ru.