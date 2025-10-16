People: звезда «Крёстного отца» Дайан Китон умерла из-за пневмонии

Американская актриса Дайан Китон скончалась из-за пневмонии, пишет журнал People.
Издание ссылается на информацию, полученную от близких актрисы.
«Семья Китон очень благодарна за любовь и поддержку, которую ей оказывали в последние несколько дней. Дайан умерла от пневмонии 11 октября», — говорится в публикации.
В материале сказано, что смерть актрисы «стала неожиданностью» для её семьи. Состояние Дайан Китон «внезапно ухудшилось».
Китон получила премию «Оскар» в 1977 году за лучшую женскую роль в кинокартине «Энни Холл». Она получила известность в 70-х годах благодаря роли в фильме «Крёстный отец».
По данным британского издания The Mirror, Китон не была замужем, в 50 лет она усыновила дочь Декстер и сына Дьюка. После смерти актрисы осталось состояние, превышающее 100 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что обладательница премии «Оскар» и звезда «Крёстного отца» Дайан Китон умерла на 80-м году жизни.