Путин подписал Концепцию РФ о миграционной политике: главное в документе

15 октября президент России Владимир Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики страны, которая рассчитана на 2026−2030 годы.
В документе отмечается, что в стране должны создать условия для возвращения из-за границы жителей Донбасса и Новороссии, которые уехали с родины во время специальной военной операции. Кроме того, российское правительство намерено содействовать переезду в Россию иностранцев, разделяющих традиционные ценности.
Концепцией ужесточаются и систематизируются правила пребывания в Российской Федерации трудовых мигрантов. Так, правительство ограничит пребывание в стране неработающих и необучающихся членов семей мигрантов. А для государственного контроля за мигрантами будет широко применяться IT и биометрия. Также власти будут снижать число детей иностранцев, которые не ходят в российские школы.
Также в России будут бороться с появившимися и появляющимися этническими анклавами, а за правовое сопровождение заезжающих в Россию мигрантов будут отвечать работодатели. Вместе с тем, в стране намерены улучшать цифровой учет мигрантов.
Кроме того, отмечается отдельно, что число мигрантов в России будет расти, однако демографические проблемы за их счет власти решать не собираются, а приоритетом для правительства останутся интересы своих граждан.
Накануне председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что и ранее принятые властями меры в области миграции уже дают результаты. Так, отметил политик, в 2025 году Федеральная служба судебных приставов осуществила депортацию примерно 35 тысяч иностранцев, которые нарушили миграционные нормы.
В МВД России также добавили, что с начала года МВД России аннулировано 765 РВП и 1545 ВНЖ в связи с признанием браков иностранцев с россиянами фиктивными, в связи с расторжением таких браков после получения миграционного статуса. В прошлом году эти показатели в общей сумме едва превышали 200.
До этого российский лидер Владимир Путин отметил, что Россия нуждается в иностранной рабочей силе. Однако мигранты должны быть людьми порядочными и соблюдать закон той страны, в которой они находятся.