Путин подписал Концепцию РФ о миграционной политике: главное в документе

В МВД России также добавили, что с начала года МВД России аннулировано 765 РВП и 1545 ВНЖ в связи с признанием браков иностранцев с россиянами фиктивными, в связи с расторжением таких браков после получения миграционного статуса. В прошлом году эти показатели в общей сумме едва превышали 200.