Автоматическую оплату подписок в России запретят с 1 марта 2026 года

— Права гражданина будут защищены, и вот эти вот произвольные списания будут уже находиться в неправовом поле. Поэтому все должны будут соблюдать права гражданина и ждать, пока сам человек определится в решении. Вот в чем смысл этого закона. Потому что зачастую списывали денежки с человека, хотя он таких согласий не давал, — отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.