Автоматическую оплату подписок в России запретят с 1 марта 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал закон.

Источник: Хабаровский край сегодня

С 1 марта 2026 года в России запретят автоматически списывать деньги с банковских карт за онлайн-подписки без согласия клиента. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».

Запрет коснется сервисов с ежемесячной оплатой, в том числе онлайн-кинотеатров. Использовать ранее внесенные покупателем реквизиты банковских карт теперь будет запрещено. Если клиент удалит данные карты из личного кабинета платформы, автоматические списания станут невозможны.

— Права гражданина будут защищены, и вот эти вот произвольные списания будут уже находиться в неправовом поле. Поэтому все должны будут соблюдать права гражданина и ждать, пока сам человек определится в решении. Вот в чем смысл этого закона. Потому что зачастую списывали денежки с человека, хотя он таких согласий не давал, — отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, услуги по списанию долгов предлагают запретить в России.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
