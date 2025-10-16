Раскрыто число украинцев, запрашивающих убежище в ФРГ: заявки выросли в десять раз

Число украинцев, запрашивающих убежище в Германии, выросло примерно в десять раз после того, как в конце августа украинский кабмин разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Об этом сообщили издания медиагруппы Funke со ссылкой на представительницу немецкого МВД.
«Резко увеличилось число молодых людей от 18 до 21 года, ищущих защиты. Снятие запрета на выезд для этой категории привело к росту числа заявлений о предоставлении убежища с примерно 100 в неделю до вступления постановления в силу до около 1000 в неделю в настоящее время», — подчеркнули в министерстве внутренних дел ФРГ.
В ведомстве отметили, что пока сложно сказать, насколько временным является этот всплеск.
По данным издания, через регистрационную систему «Free» в мае распределили 7961 украинца, в августе — 11 277, в сентябре — 18 755. За период с начала октября по 5-е число включительно — ещё 2000 человек.
Ранее стало известно, что украинские беженцы составляют самую большую группу бездомных в Германии.