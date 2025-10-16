Раскрыто число украинцев, запрашивающих убежище в ФРГ: заявки выросли в десять раз

Число украинцев, запрашивающих убежище в Германии, выросло примерно в десять раз после того, как в конце августа украинский кабмин разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Об этом сообщили издания медиагруппы Funke со ссылкой на представительницу немецкого МВД.