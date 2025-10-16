В Госдуме планируют расширить список потенциально опасных собак

Законопроект рассматривает два подхода к определению «опасных» животных. Первый расширяет существующий перечень пород, включённых в постановление кабмина, где сейчас указаны лишь двенадцать собак, редких на территории России. Второй учитывает рост животного в холке: ограничения вводятся для собак выше 30 см для детей младше 14 лет и выше 40 см для подростков 14−16 лет.