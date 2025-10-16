​Астроном Киселев: Северный и Южный полюсы Земли могут поменяться местами

Область слабого магнитного поля Земли, известная как Южно-Атлантической аномалия, существенно увеличилась за последние десять лет. Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев объяснил aif.ru эти процессы.
«Южно-Атлантическая аномалия — большая область с пониженной напряжённостью магнитного поля Земли, которая простирается от Южной Америки до юго-западной части Африки. Также наблюдается ослабление магнитного поля на севере Канады и сдвиг магнитных полюсов в западном и восточном направлениях. Увеличение площади ЮАА с 2014 года указывает на то, что эти аномальные процессы во внешнем ядре, возможно, усиливаются или распространяются. Это не статичное явление, а динамический процесс», — рассказал Киселев.
Он отметил, что наиболее распространенная гипотеза происходящего заключается в том, что в этой зоне наблюдаются особые, аномальные потоки металла во внешнем ядре.
«Во внешнем ядре происходит конвекция — движение расплавленного металла. Это движение обусловлено тепловыми потоками (более горячий металл поднимается, более холодный опускается) и вращением Земли, тем самым вызывая локальные возмущения магнитного поля», — объяснил астроном.
Также, добавил Киселев, еще одна популярная гипотеза предполагает, что ЮАА может быть инверсией магнитного поля Земли — процесса, в рамках которого северный и южный полюса меняются местами.
«Такие инверсии происходят нерегулярно, в среднем каждые 300 000 лет, а последняя была около 780 000 лет назад, и увеличение ЮАА являются признаками того, что Земля находится в состоянии магнитного перехода, но это не означает, что инверсия произойдет немедленно. Теперь, в наше время, этот процесс может занять тысячи лет», — сказал Киселев.
Напомним, в Европейском космическом агентстве (ЕКА) отметили, что Южно-Атлантическая аномалия — большая область с пониженной напряженностью магнитного поля Земли, которая простирается от Южной Америки до юго-западной части Африки. Она ослабляет защиту планеты от космического излучения и ставит под угрозу нормальную работу спутников, которые пролетают над ней. Это, в свою очередь, может привести к сбоям в работе оборудования, отключению электроэнергии и, возможно, к повреждению критически важного оборудования, предупреждают исследователи.
Ранее астроном Киселев назвал главную особенность летящего к Земле НЛО.