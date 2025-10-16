Мошенники начали рассылать россиянам программы удаленного доступа: под угрозой онлайн-банки

В публикации говорится, что потенциальная жертва получает в мессенджере сообщение якобы от знакомого, чей аккаунт был взломан. В сообщении содержится ссылка на видео. Как только человек переходит по ссылке, на его телефон загружается программа, дающая преступникам полный удалённый доступ к его онлайн-банку.