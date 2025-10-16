Мошенники начали рассылать россиянам программы удаленного доступа: под угрозой онлайн-банки

Мошенники, взламывая аккаунты пользователей мессенджеров, начали рассылать поддельные видеофайлы, которые при открытии на мобильном устройстве устанавливают программу для удалённого доступа к онлайн-банкингу. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы МВД.
В публикации говорится, что потенциальная жертва получает в мессенджере сообщение якобы от знакомого, чей аккаунт был взломан. В сообщении содержится ссылка на видео. Как только человек переходит по ссылке, на его телефон загружается программа, дающая преступникам полный удалённый доступ к его онлайн-банку.
В материалах МВД уточняется, что мошенники также распространяют вредоносные вирусы, замаскированные под видеоархивы, что делает угрозу ещё более серьезной.
Ранее сообщалось, что мошенники в Telegram начали создавать ники, имитирующие номера телефонов силовых структур, чтобы запугивать граждан России. Они звонят гражданам России и запугивают их, утверждая, что те совершили правонарушение, связанное с денежным переводом.