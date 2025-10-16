Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На певца Алексея Глызина подали в суд: в чем суть претензий

РАО предъявило иск Глызину на 170 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Российское авторское общество подало иск на 170 тысяч рублей в Арбитражный суд Москвы против российского певца Алексея Глызина. Об этом со ссылкой на документы сообщает РИА Новости.

Суд рассмотрит дело в упрощенном порядке, то есть только по предоставленным сторонами документам, без заседаний суда. При этом, суть претензий РАО к артисту не раскрывается.

Однако, отмечает агентство, как правило, в суд РАО подает из-за неуплатой исполнителями или организаторами мероприятий вознаграждения в пользу авторов произведений.

Ранее Российское авторское общество (РАО) направило в суд иск против организаторов концерта певицы Надежды Кадышевой из-за двух песен.

Кроме того, Общество судилось и с Филиппом Киркоровым, который, как утверждалось в иске, не выплатил авторам своих песен за концерты в Государственном Кремлевском Дворце.