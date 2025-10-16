В Новосибирске стоимость продуктовой корзины превысила 7300 рублей

Эксперты отметили сезонное снижение цен в сентябре благодаря поступлению нового урожая овощей и фруктов. В текущем году стоимость корзины уменьшилась во всех сибирских регионах: в Хакасии — на 6%, в Новосибирской области — на 4,2% по сравнению с августом. При этом с декабря прошлого года цены в регионе выросли на 0,9%.