В Новосибирске стоимость продуктовой корзины превысила 7300 рублей

Минимальный набор продуктов для одного взрослого в Новосибирской области в сентябре 2025 года составил 7319 рублей в месяц. Расчёт ведётся на основе 33 основных продуктов, достаточных для полноценного питания.

Источник: Getty Images For Unsplash+

По данным Новосибирскстата, область заняла шестое место среди сибирских регионов по стоимости потребительской корзины. Самые высокие цены зафиксированы в Красноярском крае (8421 рубль), Хакасии (8203 рубля) и Тыве (8089 рублей), а самая низкая — в Омской области (6159 рублей).

Эксперты отметили сезонное снижение цен в сентябре благодаря поступлению нового урожая овощей и фруктов. В текущем году стоимость корзины уменьшилась во всех сибирских регионах: в Хакасии — на 6%, в Новосибирской области — на 4,2% по сравнению с августом. При этом с декабря прошлого года цены в регионе выросли на 0,9%.