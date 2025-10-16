Ричмонд
Появилось новое расписание прямых рейсов из Хабаровска в Пекин

В начале недели представители туротрасли забили тревогу, опасаясь возможной приостановки авиасообщения между Хабаровском и Пекином.

Источник: Freepik

Напомним, поводом для беспокойства послужило отсутствие на сайте перевозчика расписания на осенне-зимний сезон.

Однако сегодня новое расписание уже появилось на сайте, а представители хабаровского аэропорта объявили о старте продаж.

«Стартовала продажа билетов по направлению полетов “Хабаровск — Пекин”. В осенне-зимнем расписании вылеты запланированы дважды в неделю: по вторникам и пятницам. Полетную программу по данному направлению осуществляет авиакомпания “Аврора” на воздушных судах типа Airbus A319 с компоновкой салона 128 кресел (8 кресел в бизнес-классе, 120 в экономическом классе обслуживания). Время в пути составляет 3 часа», — сообщили в телеграм-канале аэропорта.