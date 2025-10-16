Экс-замминистра обороны Иванова допросили по новому делу о мошенничестве

Как следует из позиции следствия, Мерваезова, занимавшая в 2021—2022 годах пост директора АО «Военно-строительная компания», осуществляла вывод денежных средств. В то же время ее защита оспаривает эти обвинения, указывая на то, что вменяемые ей преступные эпизоды произошли до и после ее работы в данной организации, а уголовное дело также было возбуждено и в отношении её предшественника.