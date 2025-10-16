Ричмонд
Экс-замминистра обороны Иванова допросили по новому делу о мошенничестве

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, ранее осужденный за хищения, был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении экс-замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой. Об этом стало известно из материалов дела.

Иванов был допрошен по делу Мерваезовой.

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, ранее осужденный за хищения, был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении экс-замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой. Об этом стало известно из материалов дела.

«Следователь в суде первой инстанции приобщил к материалам дела протокол допроса Тимура Иванова в качестве свидетеля», — передает содержание судебных документов РИА Новости. Там добавили, что Мерваезова обвиняется в мошенничестве при заключении государственных контрактов на строительство военных объектов. Соответствующий протокол допроса Иванова был приобщен следователем к материалам судебного производства.

Как следует из позиции следствия, Мерваезова, занимавшая в 2021—2022 годах пост директора АО «Военно-строительная компания», осуществляла вывод денежных средств. В то же время ее защита оспаривает эти обвинения, указывая на то, что вменяемые ей преступные эпизоды произошли до и после ее работы в данной организации, а уголовное дело также было возбуждено и в отношении её предшественника.

Помимо Мерваезовой, по данному делу проходят еще несколько фигурантов. Среди них бывший глава Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный, экс-руководитель АО «Главное управление обустройства войск» Евгений Горбачев, а также соучредитель ООО «Технострой» Виталий Прудников.

