В Енисейске полицейские задержали пьяную водительницу с ребенком в машине

Во время проверки инспекторы почувствовали от женщины запах алкоголя, что подвердил алкотестер — 0,37 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В салоне машины находился пятилетний ребенок нарушительницы, перевозившийся без детского удерживающего устройства, что является нарушением ПДД.
Проверка показала, что женщина уже была лишена водительских прав за аналогичное нарушение.
В отношении нарушительницы составлен административный протокол за нарушение правил перевозки детей. Информация также направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении матери к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Кроме того, дознаватели возбудили уголовное дело по статье за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, лишённым права управления. Автомобиль помещен на штрафную стоянку, сообщили в ГАИ.