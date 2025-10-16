Ричмонд
В Енисейске полицейские задержали пьяную водительницу с ребенком в машине

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Подтесово сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Toyota Carina, за рулем которого находилась 29-летняя местная жительница.

Источник: НИА Красноярск

Во время проверки инспекторы почувствовали от женщины запах алкоголя, что подвердил алкотестер — 0,37 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В салоне машины находился пятилетний ребенок нарушительницы, перевозившийся без детского удерживающего устройства, что является нарушением ПДД.

Проверка показала, что женщина уже была лишена водительских прав за аналогичное нарушение.

В отношении нарушительницы составлен административный протокол за нарушение правил перевозки детей. Информация также направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении матери к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Кроме того, дознаватели возбудили уголовное дело по статье за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, лишённым права управления. Автомобиль помещен на штрафную стоянку, сообщили в ГАИ.