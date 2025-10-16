Спустя 30 лет задержан подозреваемый в жестоком убийстве 13-летней девочки

Подозреваемый уже находится в заключении, отбывая срок за другие преступления. Полиция продолжает работу по установлению и опросу возможных свидетелей, надеясь, что кто-то располагает ключевой информацией, которая поможет окончательно раскрыть дело спустя более чем 30 лет и принести облегчение семье жертвы, передает издание The Independent.