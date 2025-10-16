Спустя 30 лет задержан подозреваемый в жестоком убийстве 13-летней девочки

В Великобритании задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 13-летней Линдси Джо Раймер, которая пропала в 1994 году. Ее останки были обнаружены спустя пять месяцев после исчезновения. Об этом сообщил старший следователь Джеймс Энтвисл.
Подозреваемый уже находится в заключении, отбывая срок за другие преступления. Полиция продолжает работу по установлению и опросу возможных свидетелей, надеясь, что кто-то располагает ключевой информацией, которая поможет окончательно раскрыть дело спустя более чем 30 лет и принести облегчение семье жертвы, передает издание The Independent.
Верховный суд штата Теннесси, США, назначил дату казни для 48-летней Кристы Пайк, которая в 1995 году в возрасте 18 лет вместе со своим бойфрендом убила 18-летнюю сокурсницу Коллин Слеммер. Преступление было совершено с особой жестокостью: жертву избили, а на груди вырезали пентаграмму.
В Лос-Анджелесе в багажнике автомобиля рэпера D4vd нашли человеческие останки. Позже стало известно, что они принадлежат 15-летней Селесте Ривас Эрнандес, которая пропала в апреле 2024 года.